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Это интересно 18.04.2021 10:35

Ученый Экозьянц продемонстрировал как на основании конкретных ошибок формируется ложная историография

Российский ученый и историк армянского происхождения Филипп Экозьянц опроверг ложное утверждение армянских историков о том, что Дербент входил в древнее армянское государство.

По его словам, данное ошибочное утверждение было взято из рукописи Марко Поло, переписчики которого ошибочно скопировали текст труда Хэтона Армянского (Hayton Arménien), утверждавшего, что в XIV веке Армения начиналась на западной границе городом Порт де Фер (Porte de Fer).

Экозьянц подчеркнул, что в переводе с тюркского Дербент означает «Железные ворота» (Дямир гапы).

«При копировании этого труда Хэтона Армянского переписчиками Марко Поло умышленно или нет была допущена ошибка, и город Порт де Фер оказался на восточной границе Армении. Эта ошибка впоследствии вошла во все научные труды, посвященные географии средневековой Азии, и многие историки до сих пор ошибочно полагают, что город Порт де Фер, упомянутый Хэтоном Армянским, это город Дербент, который сегодня находится в Российской Федерации», - подчеркивает Экозьянц.

По его словам, на самом деле в оригинале книги пишется, что «в ширине с западной стороны Армения начинается большим городом, который называется Железная дверь (Железные ворота)». «Нет никаких сомнений в том, что Хэтон Армянский размещал город Порт де Фер на западной окраине Армении и он никак не мог быть городом, который мы сегодня знаем как город Дербент, если только, конечно, в средние века не называли Арменией Каспийское море», - сказал историк.

По мнению Экозьянца, сама книга Хэтона Армянского может содержать огромное количество неточностей и ошибок. «Это в контексте не важно, не имеет значения. Важно то, что мы на этом примере видим, как одна единственная ошибка может просуществовать 7 веков, порождая множество ошибочных выводов ученых. Мы можем увидеть на этом примере, на каком зыбком фундаменте держатся все это историко-географические конструкции», - подчеркнул он.

Историк добавил, что армяне, которые захотят по-настоящему изучать свою историю, столкнутся с большим числом сюрпризов. «Но в начале давайте просто перестанем требовать от наших соседей, чтобы они верили в то, в чем мы сами еще на разобрались. Давайте перестанем требовать от них какие-то земли, признания наших прав. Потому что когда мы разберемся (с армянской историей – ИФ), будет стыдно. Давайте сегодня откажемся от этих глупостей, и будем спокойно изучать свое прошлое, это бесконечно интересно!», - добавил Экозьянц.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИСТОРИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ, ДЕРБЕНТ


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