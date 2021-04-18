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СНГ 18.04.2021 12:42

Белорусская оппозиция назвала провокацией спецслужб информацию о попытке госпереворота в республике

Белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке госпереворота и убийства президента Александра Лукашенко является провокацией спецслужб.

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

В заявлении подчеркивается, что "Тихановская как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов".

В субботу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России были задержаны двое граждан Белоруссии за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - говорилось в сообщении.

По данным спецслужб, Зянкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.",- заявили в ФСБ.

В свою очередь председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ субботу заявил, что организованная группа приступила к практической реализации замысла по устранению президента Александра Лукашенко, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.

"Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем", - сказал Тертель.

По его словам, в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранные граждане.

В эфире ОНТ сообщили, что вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Они разработали четкий план действий, пошаговые инструкции, подобрали исполнителей.

"Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года. Июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события", - заявили в эфире ОНТ.

По данным телеканала, задержанный глава белорусской оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев поддерживал силовой вариант смены власти в Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГОСПЕРЕВОРОТ, ОППОЗИЦИЯ, РЕАКЦИЯ

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