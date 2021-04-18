Баку тесно сотрудничает с ЮНЕСКО для подсчета ущерба, нанесенного Арменией культурному наследию Азербайджана в Карабахе - МИД

Подсчет ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана в Карабахе со стороны Армении, является приоритетным вопросом для Азербайджана, в контексте которого официальный Баку тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, заявляет пресс-служба министерства иностранных дел.

"Обеспечение того, чтобы независимая миссия полностью оценила беспрецедентный ущерб, нанесенный культурному наследию Азербайджана, является приоритетом для правительства страны, и в этом отношении Азербайджан тесно сотрудничает с ЮНЕСКО", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство также отметило об уничтожении со стороны Армении более 400 памятников в Карабахе в период оккупации региона.

"Во время оккупации наших территорий были полностью уничтожены почти все исторические, культурные и религиозные памятники. На сегодняшний день министерством культуры Азербайджана выявлено уничтожение более 400 памятников на освобожденных территориях. Общее количество памятников на этих территориях - до 3 тыс.", - заявляет внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, армянской стороной незаконно из Карабаха было вывезены тысячи культурных и религиозных артефактов.

"Культурные и религиозные ценности, принадлежащие Азербайджану, были разграблены, оскорблены, изменены и незаконно вывезены в Армению. На освобожденных территориях было уничтожено 22 музея и музейных филиала с более чем 100 тыс. культурных артефактов", - подчеркивает МИД.

Вместе с тем министерство подчеркивает, что культурные образцы и древние рукописи монастыря Худаванг XIII века, расположенного в Кельбаджарском районе, а также ценные культурные образцы, обнаруженные во время незаконных археологических раскопок возле крепости Шахбулаг в Агдамском районе, контрабандным путем были вывезены в Армению. В то же время незаконные раскопки велись в Азыхской пещере в селе Азых Ходжавендского района.

"Все эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая нормативные документы ЮНЕСКО, такие как Гаагская конвенция 1954 года и два протокола к ней, а также Конвенция 1970 года", - говорится в заявлении.

Х.Насирзаде