В Канаде второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Канаде зарегистрировали второй случай развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19, передают западные СМИ со ссылкой Минздрав страны.
В ведомстве отметили, что этот пациент получил медицинскую помощь и сейчас идет на поправку. Осложнения появились после того, как он получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.
О первом подобном случае Канада сообщила в минувший вторник. Он произошел с женщиной, которая получила такую же вакцину.
Несмотря на два этих случая, Минздрав Канады заявил, что подобные случаи осложнений при применении вакцины остаются очень редкими, поэтому в Канаде считают, что преимущества вакцины превышают потенциальные риски. Также в ведомстве отметили, что будут продолжать наблюдение за применением всех вакцин против COVID-19.
К настоящему моменту порядка 23,3% населения Канады получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Страна сейчас переживает третью волну пандемии. С начала пандемии коронавируса в Канаде зарегистрировали более 1,1 млн случаев коронавируса, скончались более 23,5 тыс. человек.
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