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Здравоохранение 18.04.2021 13:44

В Канаде второй случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

В Канаде зарегистрировали второй случай развития тромбоза после применения вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19, передают западные СМИ со ссылкой Минздрав страны.

В ведомстве отметили, что этот пациент получил медицинскую помощь и сейчас идет на поправку. Осложнения появились после того, как он получил прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии.

О первом подобном случае Канада сообщила в минувший вторник. Он произошел с женщиной, которая получила такую же вакцину.

Несмотря на два этих случая, Минздрав Канады заявил, что подобные случаи осложнений при применении вакцины остаются очень редкими, поэтому в Канаде считают, что преимущества вакцины превышают потенциальные риски. Также в ведомстве отметили, что будут продолжать наблюдение за применением всех вакцин против COVID-19.

К настоящему моменту порядка 23,3% населения Канады получили как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Страна сейчас переживает третью волну пандемии. С начала пандемии коронавируса в Канаде зарегистрировали более 1,1 млн случаев коронавируса, скончались более 23,5 тыс. человек.

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Тэги: КАНАДА, ASTRAZENECA, ТРОМБОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]