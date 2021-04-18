В РФ более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 389 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 632 случая, умерли за сутки 389 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 632 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 094 (12,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщалось, в субботу суточный прирост новых заболевших впервые с начала апреля превысил 9,3 тыс. случаев, по данным воскресенья он вновь снизился до более 8 тыс, каким был почти всю неделю. За минувшие сутки по выздоровлению из больниц выписан 7 тыс. 391 человек, от коронавируса умерли 389 пациентов.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 252 случая COVID-19 за сутки, 53 скончавшихся и 1 тыс. 237 выздоровевших.

В российской столице по-прежнему выявляется наибольшее количество новых заболевших, наименьший прирост за сутки зафиксирован в Магаданской области - два, по одному - в Еврейской АО и Тыве. Ни одного случая не зафиксировано в Ненецком АО и в Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 702 тыс. 101 случай заражения коронавирусной инфекцией, 105 тыс. 582 человека умерли, 4 млн 326 тыс. 780 были выписаны из больниц.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 695 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 591 - в Московской области, 240 - в Ростовской области, 204 - в Нижегородской области, 193 - в Самарской области, 176 - в Воронежской области, 145 - в Иркутской области, 137 - в Саратовской области, 118 - в Свердловской области, 117 - в Красноярском крае, 114 - в Челябинской области, 105 - в Пермском крае, по 103 пациента в Волгоградской области, Краснодарском крае. 101 - в Крыму, В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 29 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 21 - в Ростовской области, по 15 - в Самарской области, Ульяновской области. По 13 - в Московской области, Красноярском крае. 12 - в Краснодарском крае, по 11 - в Воронежской области, Свердловской области. 10 - в Нижегородской области, девять - в Тульской области, по восемь летальных случаев в Липецкой области, Иркутской области. По семь летальных случаев в Тверской области, Калининградской области, Тюменской области. По шесть умерших в Курской области, Алтайском крае. По пять - в Рязанской области, Псковской области, Волгоградской области, Челябинской области, Томской области. По четыре летальных исхода в Крыму, Татарстане, Чувашии, Ленинградской области, Архангельской области, Пермском крае, Ставропольском крае. По три - в Карелии, Коми, Башкирии, Бурятии, Якутии, Новосибирской области, Ивановской области, Смоленской области, Вологодской области, Оренбургской области, Саратовской области. По два - в Северной Осетии, Мордовии, Республике Алтай, Мурманской области, Астраханской области, Пензенской области, Кемеровской области, Омской области, Амурской области, Белгородской области, Владимирской области, Калужской области, Орловской области, Тамбовской области, Забайкальском крае, Севастополе. По одному умершему в Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чукотском АО, Кировской области, Ярославской области, Приморском крае.