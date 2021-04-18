В Белоруссии за сутки выявили 1,3 тыс случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек

В Белоруссии, по данным на 18 апреля, зарегистрировано 344 тыс. 223 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны в воскресенье.
Суточный прирост - 1 тыс. 300 пациентов с COVID-19 против 1384 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 423 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве. По состоянию на 17 апреля, это число составляло 2 тыс. 413.
Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 334 тыс. 852 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 17 апреля - 333 тыс. 373), суточный прирост - 1 тыс. 479 пациентов.
За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 533 теста. Всего в стране проведено 5 млн. 666 тыс. 746 тестов.
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