В Грузии с 4 мая планируют использовать китайскую вакцину от коронавируса

В Грузии в начале следующего месяца начнется использование китайской вакцины "Синофарм" против коронавируса COVID-19, сообщил журналистам в воскресенье глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"У нас в стране сейчас имеется 100 тысяч доз вакцины "Синофарм", и Совет по иммунизации (грузинского Минздрава) принял решение с 4 мая начать прививки", - сказал он, отметив, что вышеуказанное количество имеющихся вакцин рассчитано на 50 тысяч человек, так как и эта вакцина делается дважды с интервалом в три недели.

По его информации, Грузия продолжает переговоры с китайской стороной о поставках в страну дополнительных доз этой вакцины, в частности, до 500 тысяч доз.

Гамкрелидзе выразил надежду, что в страну эта партия может начать поступать с июня текущего года.

Кроме этого он напомнил, что Грузия оформляет контракт по закупке 1 миллиона доз американской вакцины Novavax и рассчитывает получить 1 миллион доз вакцины Pfizer.

Ранее в марте в Грузию были доставлены вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) и Pfizer (29 тыс. 500 доз).

По словам Гамкрелидзе, к концу апреля ожидается поступление еще 86 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 818 новых случаев заражения COVID-19, скончалось 14 человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 295 тыс. 358 случаев заражения, всего скончалось 3 тыс. 939 человека.