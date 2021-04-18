В странах Балтии количество выявленных за сутки случаев коронавируса снизилось с 2,1 тыс. до 1,6 тыс

В странах Балтии за минувшие сутки было выявлено 1 606 новых случаев коронавируса, из которых 543 в Эстонии, 726 в Литве и 337 в Латвии.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 180 случаев коронавируса, в частности, 333 новых случая в Эстонии, 1 193 случая в Литве и 654 в Латвии.

В Эстонии за сутки было выявлено 543 новых случая, всего с начала пандемии в республике было зафиксировано 117 тыс. 554 случаев, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

Умерли за сутки 10 человек, всего скончались от коронавируса 1 092 человек. Выздоровели 101 879 человек.

Из 1,3 млн населения как минимум одна доза вакцины привита 287 298 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 84 964 человек.

За неделю процент положительных тестов на коронавирус за сутки упал практически на 6%. В субботу, 10 апреля, положительными оказались 12%, а через неделю цифра составила 6,4%, сообщило Эстонское телевидение.

Резкое сокращение числа инфицированных коронавирусом дает повод для возможного снятия ограничений. По словам врачей, значительную роль при этом будет играть восстановление контроля над всеми очагами инфекции.

Глава Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов заявил, что правительству предстоит решить, снимать ли ограничения уже после 25 апреля или подождать до начала мая. Решение о постепенном ослаблении ограничений правительство будет обсуждать в предстоящий вторник.

Локдаун в Эстонии был объявлен 11 марта по 11 апреля и затем продлен до 25 апреля.

В Латвии выявлено 337 новых случаев COVID-19, с начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 111 тыс. 334 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Скончались пять человек с коронавирусом, за время пандемии в Латвии умерли 2 053 больных.

За прошедшие сутки в латвийские больницы доставлен 51 пациент с COVID-19, выписаны десять пациентов, таким образом, число больных COVID-19 в стационарах Латвии выросло с 630 в пятницу до 663 в субботу, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В Литве выявлено 726 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии было зафиксировано 233 тыс. 631 случаев, сообщает статистический департамент.

За сутки скончались шесть человек, всего - 3760 человек.

С начала вакцинации в Литве прививки от COVID-19 получили 563 тыс. 463 человека, 209 тыс. 572 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.