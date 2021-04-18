Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.04.2021 17:16

РФ выражает Чехии решительный протест за беспрецедентное решение о высылке дипломатов под голословными предлогами, примет ответные меры - МИД

МИД России выразил Праге решительный протест по поводу высылки 18 сотрудников российского посольства, усмотрев в этом враждебном шаге американский след.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы". "Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - подчеркивается в заявлении.

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - заявили в МИДе.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ЧЕХИЯ, ПРОТЕСТ


Похожие новости


В МИД РФ предупреждают Прагу о последствиях в связи с высылкой 18 дипломатов В МИД РФ назвали реакцию стран НАТО на санкции США против России признаком "порочной блоковой дисциплины" В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции - МИД РФ Посол США в РФ сообщил, что его встреча в российском МИД прошла "в профессиональном и уважительном ключе" Поставка Турцией беспилотников Украине не способствуют мирному урегулированию в этой стране - МИД РФ США, вводя санкции, пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]