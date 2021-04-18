В Азербайджане зафиксировано 2144 случая COVID-19, 33 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2144 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 300,666 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2148 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 33 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 140.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 264,403 тыс. человек (+1923 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 123 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 184 тестов на коронавирус (накануне 14 583 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 108,924 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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