Папа римский призывает избежать эскалации напряжённости на востоке Украины

Папа римский Франциск в воскресенье призвал избежать роста напряжённости на востоке Украины.

"Я с беспокойством слежу за тем, как усиливается военная активность. Пожалуйста, я очень надеюсь, что удастся избежать роста напряжённости", - цитируют СМИ Ватикана слова понтифика, выступавшего перед верующими.

"Нужно предпринять действия, которые повысят там взаимное доверие, создадут условия для столь нужных примирения, мира", - добавил Франциск, говоря о ситуации на востоке Украины.