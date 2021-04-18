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СНГ 18.04.2021 20:11

Папа римский призывает избежать эскалации напряжённости на востоке Украины

Папа римский Франциск в воскресенье призвал избежать роста напряжённости на востоке Украины.

"Я с беспокойством слежу за тем, как усиливается военная активность. Пожалуйста, я очень надеюсь, что удастся избежать роста напряжённости", - цитируют СМИ Ватикана слова понтифика, выступавшего перед верующими.

"Нужно предпринять действия, которые повысят там взаимное доверие, создадут условия для столь нужных примирения, мира", - добавил Франциск, говоря о ситуации на востоке Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]