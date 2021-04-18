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СНГ 18.04.2021 20:30

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят ситуацию в связи с состоянием здоровья Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии.

"В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild.

По информации издания, посла России в Германии Сергея Нечаева в пятницу вызывали в МИД и передали ему призыв о необходимости обеспечить Навальному адекватную медицинскую помощь.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.

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Тэги: ЕС, МИД, НАВАЛЬНЫЙ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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