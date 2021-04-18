Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят ситуацию в связи с состоянием здоровья Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии.
"В понедельник в Брюсселе совет глав МИД стран ЕС займется ситуацией с Навальным", - сказал он изданию Bild.
По информации издания, посла России в Германии Сергея Нечаева в пятницу вызывали в МИД и передали ему призыв о необходимости обеспечить Навальному адекватную медицинскую помощь.
С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.
В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.
Баку тесно сотрудничает с ЮНЕСКО для подсчета ущерба, нанесенного Арменией культурному наследию Азербайджана в Карабахе - МИД
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 194 фамилиями
Европа возобновила робкие попытки пополнить ПХГ - на фоне очевидного дефицита газа при сильном притоке СПГ
Иран готов работать над планом по преодолению разногласий с США по атому
Участники заседания комиссии СВПД условились продолжать переговоры по ядерной сделке
В странах Балтии количество выявленных за сутки случаев коронавируса снизилось с 2,1 тыс. до 1,6 тыс
В Грузии с 4 мая планируют использовать китайскую вакцину от коронавируса
Макрон не считает "Спутник V" реалистичным вариантом ускорения вакцинации французов
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам