Встреча Байдена и Путина состоится при подходящих условиях - советник Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.
"Я пока не буду углубляться в гипотетические предположения, потому что в настоящее время конкретики о саммите пока нет", - сказал Салливан в интервью CNN в воскресенье.
"Мы это обсуждаем, и этот саммит должен был бы состояться при соответствующих обстоятельствах, чтобы это могло продвинуть вперед наши отношения", - добавил он.
Салливан отметил, что пока воздержится от гипотетических предположений о том, где и когда может пройти такая встреча.
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