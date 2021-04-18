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СНГ 18.04.2021 21:01

Встреча Байдена и Путина состоится при подходящих условиях - советник Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина обсуждается и должна состояться при наличии подходящих для нее условий.

"Я пока не буду углубляться в гипотетические предположения, потому что в настоящее время конкретики о саммите пока нет", - сказал Салливан в интервью CNN в воскресенье.

"Мы это обсуждаем, и этот саммит должен был бы состояться при соответствующих обстоятельствах, чтобы это могло продвинуть вперед наши отношения", - добавил он.

Салливан отметил, что пока воздержится от гипотетических предположений о том, где и когда может пройти такая встреча.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]