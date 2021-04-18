Варшава поддерживает высылку Прагой российских дипломатов

Польша выражает поддержку Чехии в связи с ее решением выслать из страны 18 российских дипломатов в ответ на подозрения в причастности к России ко взрыву склада боеприпасов, говорится в заявлении МИД Польши, размещенном в твиттере.

"Польша полностью поддерживает решение Чехии выслать 18 российских дипломатов в связи со взрывом склада боеприпасов в 2014 году", - говорится в заявлении.

"Солидарность союзников и немедленная реакция - вот, что делает нас сильными", - отмечается в нем.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".