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СНГ 18.04.2021 22:10

НАТО поддерживает Чехию в ее расследовании причастности России к "делу Врбетице"

Североатлантический альянс в воскресенье выразил поддержку Чехии, которая взялась провести расследование взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают Россию, сообщили "Интерфаксу" в штаб-квартире организации.

"Мы поддерживаем Чешскую Республику, нашего союзника, которая проводит расследование зловредной деятельности России на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России", - говорится в заявлении.

"Мы выражаем соболезнования близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в нем.

Ранее ряд европейских стран выразили поддержку Чехии, в том числе Польша и Великобритания.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

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Тэги: НАТО, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]