Североатлантический альянс в воскресенье выразил поддержку Чехии, которая взялась провести расследование взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают Россию, сообщили "Интерфаксу" в штаб-квартире организации.

"Мы поддерживаем Чешскую Республику, нашего союзника, которая проводит расследование зловредной деятельности России на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России", - говорится в заявлении.

"Мы выражаем соболезнования близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отмечается в нем.

Ранее ряд европейских стран выразили поддержку Чехии, в том числе Польша и Великобритания.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".