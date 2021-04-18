Посол Чехии вызван в МИД РФ

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД России.

"Чешский посол вызван в МИД", - стало известно "Интерфаксу" от осведомленного источника.

Накануне власти Чехии заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Российская сторона обещала ответить на эти действия Праги.