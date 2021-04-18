Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0331 RUR   0.0222 GBR   2.3391 TRY   0.2117

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.04.2021 20:55

Скончался отец президента Туркменистана

В воскресенье в возрасте 89 лет ушёл из жизни отец президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедов, сообщает Государственное информационное агентство республики.

"Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью, память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда", отмечает агентство.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника в отставку, в течение многих лет трудился преподавателем. Работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада, проявив себя человеком творческим, безупречно выполнявшим поставленную задачу, говорится в сообщении.

В феврале 2012 года, в соответствии с постановлением Меджлиса (парламента) Туркменистана, столичной воинской части №1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова, человека, чей жизненный путь стал примером для многих военнослужащих, отмечает информагентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОТЕЦ, КОНЧИНА


Похожие новости


Сын президента Сердар Бердымухамедов назначен вице-премьером Туркменистана Алиев поздравил Бердымухамедова с днем рождения Президент Азербайджана утвердил соглашение о выделении земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Туркменистаном Сын президента Туркменистана возглавил ассоциацию "Tуркменские алабаи" Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]