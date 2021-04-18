ЕС и США совместно призвали политиков Грузии подписать компромиссное соглашение, предложенное Брюсселем

Европейский союз и США в совместном заявлении призвали членов парламента Грузии подписать компромиссное соглашение о государственных институтах страны, которое в воскресенье предложил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Это соглашение все члены парламента могут подписать в духе доброй воли, а не действовать односторонне, подрывая цели более широкого соглашения", - говорится в заявлении от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и официального представителя госдепа США.

В Грузии продолжается внутренний политический кризис, и Евросоюз выступает посредником между правящей партией и оппозицией. Посредническая миссия находится в процессе, и кризис пока не урегулирован. Сложности касаются парламентских выборов, судебной системы, состава правительства.

"После почти шести месяцев переговоров граждане Грузии ясно дали понять, что они хотят, чтобы политический кризис закончился, все избранные члены парламента работали вместе и решали серьезные проблемы, стоящие перед страной, включая региональные проблемы, COVID-19 и экономический кризис", - говорится в заявлении.

Брюссель и Вашингтон подчеркивают, что институциональные реформы, предложенные в соглашении, важны для прогресса в демократическом развитии Грузии, принесут значительную пользу ее гражданам, помогая создать более независимую судебную систему, усилят избирательную систему, а парламент сможет лучше представлять голоса всего народа Грузии.

"Принятие этого компромисса продемонстрирует смелость всех сторон и их решимость поставить потребности граждан Грузии выше интересов какой-либо одной политической партии", - подчеркивается в совместном заявлении ЕС и США.