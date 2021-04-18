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Регион 18.04.2021 22:25

РФ объявила Чехии об ответных мерах на высылку российских дипломатов - посол в Москве

Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил журналистам в воскресенье посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

"Мы проинформированы теперь (об ответных мерах). Это был ответ РФ", - сказал он, покинув здание МИД РФ, куда ранее был вызван.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]