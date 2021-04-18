РФ объявила Чехии об ответных мерах на высылку российских дипломатов - посол в Москве

Москва объявила Праге об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил журналистам в воскресенье посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

"Мы проинформированы теперь (об ответных мерах). Это был ответ РФ", - сказал он, покинув здание МИД РФ, куда ранее был вызван.