Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены "персона нон грата", у них есть чуть более суток на то, чтобы покинуть страну, сообщает МИД РФ.

"В МИД России был вызван Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

Послу сообщили, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата", отметили в МИД России.

"Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны", - сообщили на Смоленской площади.