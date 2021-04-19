Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2021 14:02

Главы МИД стран ЕС обсудят высылку дипломатов РФ из Чехии, ситуацию с Навальным - Боррель

Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят тему высылки российских дипломатов из Чехии, ситуацию на границе России и Украины, а также состояние здоровья находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега нас проинформирует об этом. Продолжим обсуждение ситуации с господином Навальным, которая очень беспокоит", - сказал Боррель.

Он отметил, что теперь "ситуация ухудшилась еще сильнее" и что ответственность за здоровье Навального лежит на российских властях.

"В-третьих, ситуация на украинской границе с развертыванием российских войск, с учениями. Это очень опасная ситуация, и мы призываем Россию отвести свои войска от границы Украины", - сказал Боррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИД, РОССИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


МИД Азербайджана выразило протест ЕС Основным пунктом видеоконференции глав МИД стран ЕС 19 апреля будет Украина - проект повестки У Анкары нет перспектив вступления в Евросоюз, считают в Париже Встреча лидеров ЕС с Эрдоганом в Анкаре состоялась в соответствии с протоколом - МИД Турции Байрамов поднял перед Клааром вопрос отказа Арменией предоставить Азербайджану карты минных полей в Карабахе МИД Азербайджана считает неприемлемым заявления ЕС по армянским военным-диверсантам, находящихся у Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]