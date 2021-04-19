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Дальнее зарубежье 19.04.2021 14:31

Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Почти 130 млн жителей США возрастом 18 лет и старше получили уже как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что это 50,4% от взрослого населения страны. Полную вакцинацию от COVID-19 в США прошли 84 млн человек.

В США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, также был одобрен препарат Johnson&Johnson.

Однако ранее в апреле американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

В США за время пандемии выявили более 32 млн случаев заражения коронавирусом, около 580 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НАСЕЛЕНИЕ, ВАКЦИНАЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]