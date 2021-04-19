Половина взрослого населения США получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19

Почти 130 млн жителей США возрастом 18 лет и старше получили уже как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.
Отмечается, что это 50,4% от взрослого населения страны. Полную вакцинацию от COVID-19 в США прошли 84 млн человек.
В США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, также был одобрен препарат Johnson&Johnson.
Однако ранее в апреле американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства Johnson & Johnson после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.
В США за время пандемии выявили более 32 млн случаев заражения коронавирусом, около 580 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.
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