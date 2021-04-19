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Дальнее зарубежье 19.04.2021 14:16

В столице Индии на неделю ввели локдаун из-за COVID-19

Власти индийской столицы Нью-Дели на фоне роста числа заражений коронавирусом ввели в городе полный локдаун до 26 апреля, сообщает издание India Today.

"Это маленький локдаун, только на шесть дней. Не покидайте Дели. Я очень надеюсь, что нам не нужно будет еще продлевать локдаун", - сказал главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Он отметил, что в городе началась четвертая волна пандемии, и для здравоохранения это серьезное испытание. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.

"Если мы продолжим регистрировать так много случаев COVID-19 каждый день, я боюсь, система здравоохранения развалится", - сказал Арвинд Кеджривал.

По данным источников, во время недели локдауна сотрудники частных компаний будут работать из дома. Ходить в офис смогут только госслужащие и работники жизненно необходимых служб. Кеджривал заявил, что свадьбы, тем не менее, можно будет проводить, если на них будут присутствовать не более 50 человек.

Ранее власти Дели уже закрыли рестораны, торговые центры и спортивные залы. Кинотеатры работают, но туда пускают только треть максимального числа посетителей.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 15 млн человек, более 178 тыс. умерли.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СТОЛИЦА, ЛОКДАУН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]