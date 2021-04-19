Азербайджан закупит у Беларуси трактора на $9 млн

Азербайджан закупит в Беларуси 550 тракторов, подписан соответствующий контракт, сказал министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

«Обсуждены вопросы поставки продукции Минского автомобильного завода – это около шести транспортных средств. Опять же, азербайджанская сторона заинтересована не просто в покупке транспортных средств, они за создание данной компетенции в своей стране», - сказал Пархомчик белорусскому телеканалу СТВ.

Он также отметил, что официальный Баку подписал с Минском контракт на закупку 550 тракторов, сумма поставки составляет около $9 млн.

«Сейчас проходят тестовые испытания четырех электробусов производителя «Белкоммунмаш». На базе этого тестирования будем создавать производства, которые будут обеспечивать Азербайджан. Ну и, конечно, мы надеемся на третьи страны, прилегающие к Азербайджану, – Иран, Турция, чтобы это было мосточком в продвижении нашей продукции на соседние страны», - подчеркнул Пархомчик.

Х.Насирзаде