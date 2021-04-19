Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Рамиза Гасанова послом в Испании.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением, с должности посла Азербайджана в Испании, Андорре и постоянного представителя в Международной организации по туризму отозван Анар Магеррамов.

Р.Гасанов с мая 2018 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Азербайджана.

Р.Ахмедов