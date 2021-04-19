Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 19.04.2021 13:40

Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Испании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Рамиза Гасанова послом в Испании.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением, с должности посла Азербайджана в Испании, Андорре и постоянного представителя в Международной организации по туризму отозван Анар Магеррамов.

Р.Гасанов с мая 2018 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Посол Испании в Венесуэле объявлен "персона нон-грата" Сын ректора БГУ назначен послом Азербайджана в Испании

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]