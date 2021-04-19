В Азербайджане создается Агентство господдержки НПО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании публичного юридического лица «Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана» на базе Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте.
Согласно указу, Агентство является правопреемником Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, его прав, обязанностей, а также имущества.
Руководство и контроль над деятельностью Агентства будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 11 членов, назначаемых и освобождаемых от должности президентом. При этом 8 членов Наблюдательного совета назначаются из представителей неправительственных организаций, еще трое - из представителей государственных органов.
Текущее руководство деятельностью Агентства осуществляет исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Наблюдательным советом Агентства.
Финансирование расходов на содержание и деятельность Агентства осуществляется из госбюджета и других источников, разрешенных законом.
Кабмину страны поручено в течение трех месяцев после согласования с президентом Азербайджана утвердить порядок согласования и контроля реализации проектов, финансируемых Агентством, мониторинга и оценки реализованных проектов.
Кабмин также должен в течение двух месяцев после согласования с президентом утвердить порядок проведения конкурсов на грантовое финансирование неправительственных организаций, критерии определения размера гранта и верхнего предела размера гранта по каждой теме.
Руководство Агентства после согласования с президентом Азербайджана в течение одного месяца должно утвердить свою структуру, количество сотрудников и размер их заработной платы (окладов, премий, премий и других выплат).
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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