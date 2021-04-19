Госпогранслужба Азербайджана сообщила о вооруженном инциденте на границе с Ираном, один из наркокурьеров ранен

Госпогранслужба Азербайджана сообщает о перестрелке близ заставы «Горадиз» Физулинского района, где 16 апреля в районе 22:00 двое иранских наркокурьеров пытались пересечь границу с Азербайджаном.

Согласно информации ведомства, при задержании были установлены личности наркокурьеров-граждан Ирана: Фейзи Йасер Нариман, 1991 г.р. и Хусейнпур Саджад Хасан, 1993 г.р.

«Во время преследовании нарушителей границы пограничник применил оружие, один из нарушителей границы - Фейзи Ясир Нариман получил легкое ранение в руку и был госпитализирован в диагностический центр Физули», - отмечается в сообщении.

При осмотре места происшествия было обнаружено и конфисковано 1159 таблеток и 78 единиц аппарата, аналогичных Costed Micro Politeve, в 2 посылках, которые нарушители границы хотели пронести на территорию Азербайджана.

Кроме того, пограничники задержали двух граждан Азербайджана, которые собирались забрать наркотические вещества. Ими оказались житель Физулинского района Эльшан Гусейнов, 1987 г.р., и житель Агдашского района Ульви Сададдинов, 1994 г.р.

Согласно данным, на месте происшествия состоялась встреча азербайджанских и иранских пограничников.

«В настоящее время сотрудники пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Госпогранслужбы и Физулинской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия в связи с происшествием», - говорится в информации.

Х.Насирзаде