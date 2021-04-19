Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении новых чрезвычайных и полномочных послов в Болгарию, Иорданию и Швецию.
Согласно распоряжениям, опубликованным в понедельник на сайте главы государства, Заур Ахмедов возглавит дипмиссию в Швеции, Эльдар Салимов – в Иордании, Гусейн Гусейнов – в Болгарии.
Х.Насирзаде
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