Швейцарский миллиардер вышел из борьбы за покупку Tribune, его партнер ищет новое финансирование

Председатель совета директоров американской гостиничной сети Choice Hotels International Inc. Стюарт Байнум пытается привлечь новое финансирование для приобретения Tribune Publishing Co. за $680 млн, после того как его партнер - швейцарский миллиардер-филантроп Хансйорг Висс - вышел из борьбы за американское издательство, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, Висс на днях отказался участвовать в борьбе за покупку Tribune, сообщив Байнуму, что потребуется слишком много инвестиций, чтобы превратить принадлежащую издательству газету Chicago Tribune в общенациональное издание. В минувшую пятницу Байнум уведомил об этом представителей Tribune и ведет сейчас переговоры с другими потенциальными инвесторами.

Висс и Байнум в начале апреля предложили выкупить Tribune по цене $18,50 за акцию, перебив предложение, сделанное ранее хедж-фондом Alden Global Capital LLC. Alden, крупнейший акционер Tribune с долей 31,6%, в феврале согласовал покупку оставшихся акций издательства по цене $17,25 за бумагу, оценив Tribune примерно в $635 млн.

Специальный комитет совета директоров Tribune изначально рекомендовал акционерам принять предложение Alden, однако позднее сообщил, что может счесть заявку Байнума и Висса более предпочтительной. Отказ Висса от борьбы за Tribune повышает вероятность того, что Alden выиграет эту гонку без необходимости улучшения своего предложения, отмечает газета The Wall Street Journal.

В 2019 году Alden приобрел 11,5 млн акций Tribune за $145,4 млн, или примерно $12,64 за бумагу.

Помимо Chicago Tribune, Tribune Publishing владеет изданиями Baltimore Sun, New York Daily News и целым рядом других. С начала текущего года капитализация компании выросла более чем на 30%.