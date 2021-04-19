Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 19.04.2021 20:05

Швейцарский миллиардер вышел из борьбы за покупку Tribune, его партнер ищет новое финансирование

Председатель совета директоров американской гостиничной сети Choice Hotels International Inc. Стюарт Байнум пытается привлечь новое финансирование для приобретения Tribune Publishing Co. за $680 млн, после того как его партнер - швейцарский миллиардер-филантроп Хансйорг Висс - вышел из борьбы за американское издательство, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, Висс на днях отказался участвовать в борьбе за покупку Tribune, сообщив Байнуму, что потребуется слишком много инвестиций, чтобы превратить принадлежащую издательству газету Chicago Tribune в общенациональное издание. В минувшую пятницу Байнум уведомил об этом представителей Tribune и ведет сейчас переговоры с другими потенциальными инвесторами.

Висс и Байнум в начале апреля предложили выкупить Tribune по цене $18,50 за акцию, перебив предложение, сделанное ранее хедж-фондом Alden Global Capital LLC. Alden, крупнейший акционер Tribune с долей 31,6%, в феврале согласовал покупку оставшихся акций издательства по цене $17,25 за бумагу, оценив Tribune примерно в $635 млн.

Специальный комитет совета директоров Tribune изначально рекомендовал акционерам принять предложение Alden, однако позднее сообщил, что может счесть заявку Байнума и Висса более предпочтительной. Отказ Висса от борьбы за Tribune повышает вероятность того, что Alden выиграет эту гонку без необходимости улучшения своего предложения, отмечает газета The Wall Street Journal.

В 2019 году Alden приобрел 11,5 млн акций Tribune за $145,4 млн, или примерно $12,64 за бумагу.

Помимо Chicago Tribune, Tribune Publishing владеет изданиями Baltimore Sun, New York Daily News и целым рядом других. С начала текущего года капитализация компании выросла более чем на 30%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]