Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

Власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны, сообщает в понедельник газета "Катимерини".
Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.
Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19 либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.
Газета также пишет, что в ближайшие дни правительство может объявить о смягчении ряда ограничений. В начале апреля в стране вновь заработало большинство магазинов, однако начальные и средние школы пока продолжают работу в дистанционном формате.
С начала пандемии в Греции выявили 315 тыс. случаев заражения COVID-19, около 9,4 тыс. человек скончались.
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