Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 19.04.2021 22:20

Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

Власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.

Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19 либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Газета также пишет, что в ближайшие дни правительство может объявить о смягчении ряда ограничений. В начале апреля в стране вновь заработало большинство магазинов, однако начальные и средние школы пока продолжают работу в дистанционном формате.

С начала пандемии в Греции выявили 315 тыс. случаев заражения COVID-19, около 9,4 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, КАРАНТИН, ОТМЕНА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]