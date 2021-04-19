Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии

Власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.

Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19 либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

Газета также пишет, что в ближайшие дни правительство может объявить о смягчении ряда ограничений. В начале апреля в стране вновь заработало большинство магазинов, однако начальные и средние школы пока продолжают работу в дистанционном формате.

С начала пандемии в Греции выявили 315 тыс. случаев заражения COVID-19, около 9,4 тыс. человек скончались.