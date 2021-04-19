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Дальнее зарубежье 19.04.2021 19:29

Совет ЕС принял постановление о стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе

Европейский союз усилит свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и будет содействовать установлению там международного порядка, основанного на правилах, говорится в принятом в понедельник постановлении Совета ЕС по иностранным делам.

"Совет одобрил выводы по стратегии сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, в которых изложено намерение усилить свою стратегическую нацеленность, присутствие и активность в этом регионе, имеющем первостепенное стратегическое значение для интересов ЕС", - отмечается в документе.

Свой возросший интерес к региону, простирающемуся от восточного побережья Африки до островных государств Тихого океана, ЕС обосновывает "интенсивной геополитической конкуренцией, которая усилила напряженность в торговых и производственных цепочках", а также в областях технологий, политики и безопасности.

Права человека в регионе, по мнению ЕС, также ставятся под сомнение. Такое развитие событий "все больше угрожает стабильности и безопасности в регионе и за его пределами, напрямую затрагивая интересы ЕС".

ЕС будет "содействовать установлению международного порядка, основанного на правилах, равных условиях игры, а также открытой и справедливой среде для торговли и инвестиций, взаимности".

"Свободные и открытые морские маршруты поставок в полном соответствии с международным правом по-прежнему имеют решающее значение", - подчеркивается в постановлении.

ЕС продолжит развивать партнерство с другими странами в области безопасности и обороны для решения проблем безопасности на море, против злонамеренной киберактивности, дезинформации, терроризма и организованной преступности.

Совет поручил высокому представителю ЕС по иностранным делам и Еврокомиссии подготовить к сентябрю 2021 года Совместное сообщение о сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Тэги: ЕС, ИНДИЯ, ОКЕАН, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]