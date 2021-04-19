Совет ЕС принял постановление о стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе

Европейский союз усилит свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и будет содействовать установлению там международного порядка, основанного на правилах, говорится в принятом в понедельник постановлении Совета ЕС по иностранным делам.
"Совет одобрил выводы по стратегии сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, в которых изложено намерение усилить свою стратегическую нацеленность, присутствие и активность в этом регионе, имеющем первостепенное стратегическое значение для интересов ЕС", - отмечается в документе.
Свой возросший интерес к региону, простирающемуся от восточного побережья Африки до островных государств Тихого океана, ЕС обосновывает "интенсивной геополитической конкуренцией, которая усилила напряженность в торговых и производственных цепочках", а также в областях технологий, политики и безопасности.
Права человека в регионе, по мнению ЕС, также ставятся под сомнение. Такое развитие событий "все больше угрожает стабильности и безопасности в регионе и за его пределами, напрямую затрагивая интересы ЕС".
ЕС будет "содействовать установлению международного порядка, основанного на правилах, равных условиях игры, а также открытой и справедливой среде для торговли и инвестиций, взаимности".
"Свободные и открытые морские маршруты поставок в полном соответствии с международным правом по-прежнему имеют решающее значение", - подчеркивается в постановлении.
ЕС продолжит развивать партнерство с другими странами в области безопасности и обороны для решения проблем безопасности на море, против злонамеренной киберактивности, дезинформации, терроризма и организованной преступности.
Совет поручил высокому представителю ЕС по иностранным делам и Еврокомиссии подготовить к сентябрю 2021 года Совместное сообщение о сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе.
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