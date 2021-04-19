Глава Еврокомиссии солидарна с Чехией по случаю взрыва на складе боеприпасов

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен солидарна с Чехией из-за "дела Врбетице", где в 2014 году взорвался склад боеприпасов, заявил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Полная солидарность со стороны председателя Европейской комиссии с позицией Чехии", - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге в понедельник в Брюсселе.

Он напомнил, что это событие будет затрагиваться на проходящей в понедельник видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС и предложил дальнейшие вопросы задавать на итоговой пресс-конференции главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".