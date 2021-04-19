Глава МИД Украины призвал ЕС ввести секторальные санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ с целью противодействия эскалации ситуация в Донбассе.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации", - написал Кулеба в твиттере в понедельник.

"Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - подчеркнул он.