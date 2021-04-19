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СНГ 19.04.2021 21:01

Глава МИД Украины призвал ЕС ввести секторальные санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал ввести секторальные санкции против РФ с целью противодействия эскалации ситуация в Донбассе.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации", - написал Кулеба в твиттере в понедельник.

"Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МИД, ЕС, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]