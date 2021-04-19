Боррель призвал РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник после видеоконференции глав МИД ЕС вновь призвал Россию предпринять шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Мы призываем Россию к деэскалации и снятию напряженности", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Он отметил, что все министры "дали ясно понять", что Россия должна полностью отвести свои войска. По словам Борреля, у границ с Украиной сконцентрировались около 150 тыс. российских военнослужащих.

Боррель также вновь заверил Украину в поддержке со стороны ЕС.