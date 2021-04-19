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СНГ 19.04.2021 18:17

Боррель призвал РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник после видеоконференции глав МИД ЕС вновь призвал Россию предпринять шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Мы призываем Россию к деэскалации и снятию напряженности", - сказал Боррель на пресс-конференции.

Он отметил, что все министры "дали ясно понять", что Россия должна полностью отвести свои войска. По словам Борреля, у границ с Украиной сконцентрировались около 150 тыс. российских военнослужащих.

Боррель также вновь заверил Украину в поддержке со стороны ЕС.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, УКРАИНА, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]