УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Исполком союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение Лиги чемпионов УЕФА по новой схеме с 2024 года, сообщает пресс-служба организации.
Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.
Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.
Игры традиционно будут проходить в середине недели.
Сообщается, что до 36 может быть увеличено число участников Лиги Европы и Лиги конференций, нового турнира еврокубков.
Решение было принято на фоне известий о создании Суперлиги, в которую решили войти топовые клубы Европы.
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в I квартале на 15%
Нефть стабильна после скачка на прошлой неделе, Brent - $66,73 -за баррель
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Глава МИД Украины призвал ЕС ввести секторальные санкции против РФ
Госдеп и Минфин США договорились возобновить санкции против девяти компаний Белоруссии - госдеп
Патрушев заявил помощнику президента США по нацбезопасности о безосновательности новых санкций
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Дополнительный бонус новым вкладчикам AccessBank-а!
Yelo Bank завершил отчетный период с чистой прибылью 5,7 млн манатов
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам