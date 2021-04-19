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СНГ 19.04.2021 18:30

"Вора в законе", которого считали преемником "Япончика" и "Деда Хасана", будут судить в Москве

Гражданин Грузии, "вор в законе" по кличке "Махо тбилисский", предстанет перед судом в Москве за свое положение в криминальном мире.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Республики Грузия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Людмила Нефедова.

Информированный источник агентства уточнил, что речь идет Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как "Махо тбилисский".

По данным СМИ, 63-летний Дарчиев был коронован еще в 16 лет. Был соратником таких авторитетных "воров в законе", как ныне уже покойные Вячеслав Иваньков (Япончик) и Аслан Усоян (Дед Хасан). Махо считался одним из их преемников в криминальном мире.

По версии следствия, отметили в прокуратуре, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых "воров в законе". Он контролирует криминал в нескольких российских регионах, в том числе и московском.

"Он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей", - сказала Нефедова.

По ее словам, уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

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Тэги: РОССИЯ, КРИМИНАЛ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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