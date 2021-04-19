"Вора в законе", которого считали преемником "Япончика" и "Деда Хасана", будут судить в Москве

Гражданин Грузии, "вор в законе" по кличке "Махо тбилисский", предстанет перед судом в Москве за свое положение в криминальном мире.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Республики Грузия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии)", - сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Людмила Нефедова.

Информированный источник агентства уточнил, что речь идет Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как "Махо тбилисский".

По данным СМИ, 63-летний Дарчиев был коронован еще в 16 лет. Был соратником таких авторитетных "воров в законе", как ныне уже покойные Вячеслав Иваньков (Япончик) и Аслан Усоян (Дед Хасан). Махо считался одним из их преемников в криминальном мире.

По версии следствия, отметили в прокуратуре, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых "воров в законе". Он контролирует криминал в нескольких российских регионах, в том числе и московском.

"Он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей", - сказала Нефедова.

По ее словам, уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.