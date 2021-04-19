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Макроэкономика 19.04.2021 19:15

Азербайджан в I квартале вошел в Топ-10 основных торговых партнеров Грузии

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Грузии в январе-марте 2021 года составило $1 млрд 131,9 млн, что на 7,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

За три месяца текущего года внешнеторговый оборот страны снизился на 0,3% - до $2 млрд 773,2 млн. Экспорт составил $820,6 млн (рост на 5,2%), импорт - $1 млрд 952,6 млн (снижение на 2,4%).

По данным статслужбы, в первом квартале Грузия осуществляла экспортно-импортные операции со 121 страной (в январе-марте 2020 года со 123 странами). Отрицательный торговый баланс сложился с 83 странами, положительный - с 38 странами (против 84 и 39 соответственно годом ранее).

Торговый оборот со странами СНГ сократился на 0,1% - до $976 млн, со странами Евросоюза - на 7,1%, до $597,6 млн.

Крупнейшим торговым партнером Грузии стала Турция (15,1% всего внешнеторгового оборота). На втором месте - Россия (11,9%), на третьем - Китай (10,5%). В первой десятке основных торговых партнеров республики также Азербайджан (9%), США (5,8%), Армения (5,5%), Украина (5%), Германия (4%), Болгария (3,1%), Италия (2,2%).

Грузия в январе-марте этого года экспортировала в основном медные руды и концентраты (19,4% всего экспорта), легковые автомобили (реэкспорт, 10,5%), ферросплавы (10,2%), натуральное виноградное вино (5,4%), спиртные напитки (3,6%). Наибольшая доля в импорте пришлась на легковые автомобили (8,6% всех поставок), медные руды и концентраты (7,5%), нефть и нефтепродукты (7,3%), нефтяной и углеводородный газ (6,6%), лекарственные средства (3,6%).

Как сообщалось, в 2020 году внешнеторговый оборот Грузии составил $11 млрд 347,7 млн - на 14,8% меньше показателя предыдущего года. Экспорт снизился на 12% - до $3 млрд 342,1 млн, а импорт - на 15,9%, до $8 млрд 5,6 млн.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО, КВАРТАЛ


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