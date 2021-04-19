Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.04.2021 18:48

За сутки из-за опасной инфекции в Иране скончались почти 400 человек

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 398 человек - до 67 130.

В Минздраве Ирана сообщили, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 24 346 - до 2 261 435.

Состояние 4 843 больных оценивается как критическое, сообщает агентство "Анадолу".

Из больниц после лечения выписаны 1 797 319 человек.

По сей день сделано 14 500 519 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.

В ведомстве отметили, что до настоящего момента первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 416 084 человек, первую и вторую – 134 047 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В Иране на фоне роста случаев COVID-19 усиливают противоэпидемические меры В Иране за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения В Иране зарегистрировали максимальное число новых заражений COVID-19 в сутки за четыре месяца Иранскую вакцину от COVID-19 начали испытывать на людях Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Иране превысил 7,8 тыс. Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]