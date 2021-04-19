За сутки из-за опасной инфекции в Иране скончались почти 400 человек

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 398 человек - до 67 130.

В Минздраве Ирана сообщили, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 24 346 - до 2 261 435.

Состояние 4 843 больных оценивается как критическое, сообщает агентство "Анадолу".

Из больниц после лечения выписаны 1 797 319 человек.

По сей день сделано 14 500 519 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.

В ведомстве отметили, что до настоящего момента первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 416 084 человек, первую и вторую – 134 047 человек.