За сутки из-за опасной инфекции в Иране скончались почти 400 человек

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 398 человек - до 67 130.
В Минздраве Ирана сообщили, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике возросло за сутки на 24 346 - до 2 261 435.
Состояние 4 843 больных оценивается как критическое, сообщает агентство "Анадолу".
Из больниц после лечения выписаны 1 797 319 человек.
По сей день сделано 14 500 519 тестов. Численность населения Ирана составляет около 83 млн человек.
В ведомстве отметили, что до настоящего момента первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 416 084 человек, первую и вторую – 134 047 человек.
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