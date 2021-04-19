Эстония могла бы рассмотреть вопрос о предоставлении убежища Навальному - глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) заявила, что ее страна готова рассмотреть возможность предоставления убежища российскому оппозиционеру Алексею Навальному, если будет такой запрос с его стороны.
"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала Лийметс в понедельник порталу телерадиовещания ERR.
Она напомнила, что "вчера в Евросоюзе мы выступили с совместным заявлением, в котором осуждаем нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального". "Мы видим, как ухудшилось его здоровье", - сказала глава МИД.
При этом Лийметс не поддержала предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса (Toomas Hendrik Ilves) приостановить въезд российским гражданам в Евросоюз.
"Я следила за этой дискуссией и очень надеюсь, что (. . .) придется принимать такие решительные меры. Почему это проблематично? Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны", - сказала Лииметс.
Она отметила: "Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным".
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