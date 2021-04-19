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Это интересно 19.04.2021 20:15

На аукцион Christie`s выставлен российский бриллиант массой свыше 100 карат, его оценка - $13-20 млн

Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle выставлен на аукцион Christie`s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве, сообщила компания "АЛРОСА".

По сообщению Christie`s, бриллиант оценивается в 12-18 млн швейцарских франков ($13-20 млн).

Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке "АЛРОСА" "Зарница". Это один из самых крупных кристаллов, добытых "АЛРОСА" в XXI веке.

Изготовлению бриллианта специалисты подразделения "Бриллианты АЛРОСА" посвятили более полутора лет. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений.

Помимо него коллекция The Spectacle включает 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый бриллиант "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы", которые уже нашли своих покупателей. "Призрак Розы" в прошлом году поставил рекорд цены за карат для своего цвета.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЛРОСА, БРИЛЛИАНТ, АУКЦИОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]