На аукцион Christie`s выставлен российский бриллиант массой свыше 100 карат, его оценка - $13-20 млн

Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle выставлен на аукцион Christie`s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве, сообщила компания "АЛРОСА".
По сообщению Christie`s, бриллиант оценивается в 12-18 млн швейцарских франков ($13-20 млн).
Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке "АЛРОСА" "Зарница". Это один из самых крупных кристаллов, добытых "АЛРОСА" в XXI веке.
Изготовлению бриллианта специалисты подразделения "Бриллианты АЛРОСА" посвятили более полутора лет. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений.
Помимо него коллекция The Spectacle включает 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый бриллиант "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы", которые уже нашли своих покупателей. "Призрак Розы" в прошлом году поставил рекорд цены за карат для своего цвета.
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