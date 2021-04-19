Госдеп и Минфин США договорились возобновить санкции против девяти компаний Белоруссии - госдеп

Госдеп США в координации с Минфином принял решение не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии, срок действия которой истекает 26 апреля 2021 года.

"Госдепартамент США полностью поддерживает сегодняшнее объявление министерства финансов по отмене генеральной лицензии, связанной с Белоруссией, и по учреждению 45-дневного периода для прекращения сотрудничества (с попавшими под санкции компаниями)", - говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

В пресс-релизе Минфина США подчеркивается, что отменяется исключение из санкций компаний: "Белнефтехим" и его представительства в США, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

"Наши меры - еще одно последствие вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнением Белоруссией своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека", - подчеркнул Блинкен.

Вашингтон призывает Минск "незамедлительно и безусловно" освободить всех незаконно задержанных и заключенных.

В конце марта стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года.