Патрушев и Салливан обсудили по телефону подготовку встречи на высшем уровне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили подготовку встречи на высшем уровне и ряд международных проблем в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - заявили в пресс-службе.

В аппарате Совбеза РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями по ряду проблем международной повестки дня.

"Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник 19 апреля по инициативе американской стороны.