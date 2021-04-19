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Регион 19.04.2021 20:30

Патрушев и Салливан обсудили по телефону подготовку встречи на высшем уровне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили подготовку встречи на высшем уровне и ряд международных проблем в сфере безопасности, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - заявили в пресс-службе.

В аппарате Совбеза РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями по ряду проблем международной повестки дня.

"Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник 19 апреля по инициативе американской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]