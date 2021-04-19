Власти Чехии объявили, что решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала, сообщает Bloomberg.
По его информации, это решение озвучил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
Ранее он предупреждал, что "в течение нескольких дней он ("Росатом" - ИФ) будет исключен из возможности участия в тендере". Гавличек также выражал сомнение в возможности участия "Росатома" в качестве субподрядчика.
В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".
В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно последовать объявление тендера по выбору подрядчика.
Заявка расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.
Российская ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".
В настоящее время в Чехии действует две атомные станции: АЭС "Дукованы" (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС "Темелин" (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.
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