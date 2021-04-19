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ТЭК 19.04.2021 21:11

Чехия исключила РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Власти Чехии объявили, что решили исключить российскую госкорпорацию "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала, сообщает Bloomberg.

По его информации, это решение озвучил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Ранее он предупреждал, что "в течение нескольких дней он ("Росатом" - ИФ) будет исключен из возможности участия в тендере". Гавличек также выражал сомнение в возможности участия "Росатома" в качестве субподрядчика.

В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно последовать объявление тендера по выбору подрядчика.

Заявка расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.

Российская ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".

В настоящее время в Чехии действует две атомные станции: АЭС "Дукованы" (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС "Темелин" (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.

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Тэги: ЧЕХИЯ, РОСАТОМ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]