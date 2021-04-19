Международное сообщество привлечет РФ к ответу в случае смерти Навального - Белый дом

Россия будет нести ответственность в том случае, если находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный скончается, и международное сообщество не оставит такое развитие событий без ответа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы продолжаем озвучивать точку зрения, согласно которой за то, что случится с Навальным в заключении, ответственность будет нести российское правительство. И международное сообщество спросит (с властей РФ - ИФ)", - сказала она на брифинге.
Псаки отметила, что конечная цель США состоит в освобождении Навального из заключения, и добавила, что "с Навальным нужно обращаться гуманно".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN сказал: Вашингтон "сообщил России о том, что для нее будут последствия" в случае если Навальный скончается, находясь в заключении.
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.
Как ранее в понедельник сообщили в региональном управлении ФСИН, Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание. "В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", - говорится в сообщении УФСИН.
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