Минобороны Турции и Греции обсудят меры доверия в регионе

Оборонные ведомства Турции и Греции договорились о продолжении переговоров по повышению мер доверия в регионе.

«Дата и иные детали четвертого тура переговоров по повышению мер доверия будут обнародованы в ближайшее время», - сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.