Минобороны Турции и Греции обсудят меры доверия в регионе

Оборонные ведомства Турции и Греции договорились о продолжении переговоров по повышению мер доверия в регионе.
«Дата и иные детали четвертого тура переговоров по повышению мер доверия будут обнародованы в ближайшее время», - сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.
В Карабахе вскоре введут в строй объекты энергоснабжения - Азерэнержи
Президент Азербайджана назначил послов в Болгарию, Иорданию и Швецию
Китай в I квартале увеличил добычу угля на 16%, импорт упал на 28,5%
Лаборатория Касперского отчиталась о росте выручки в 2020г на 3%
Греция отменила карантин для приезжающих из ЕС, а также США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и Сербии
На аукцион Christie`s выставлен российский бриллиант массой свыше 100 карат, его оценка - $13-20 млн
Швейцарский миллиардер вышел из борьбы за покупку Tribune, его партнер ищет новое финансирование
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Дополнительный бонус новым вкладчикам AccessBank-а!
Yelo Bank завершил отчетный период с чистой прибылью 5,7 млн манатов
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам