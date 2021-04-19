Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0328 RUR   0.0223 GBR   2.3538 TRY   0.2101

Цена на нефть

16.04 $/bbl   WTI 63.13 -0.33 Brent 66.77 -0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2021 22:40

Минобороны Турции и Греции обсудят меры доверия в регионе

Оборонные ведомства Турции и Греции договорились о продолжении переговоров по повышению мер доверия в регионе.

«Дата и иные детали четвертого тура переговоров по повышению мер доверия будут обнародованы в ближайшее время», - сообщает в понедельник министерство национальной обороны Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Эрдоган поддержал главу МИД Турции, который "поставил на место" своего коллегу из Греции Переговоры глав МИД Турции и Греции в Анкаре закончились взаимными упреками Турция за конструктивный диалог с Грецией - Чавушоглу НАТО должна быть площадкой для решения проблем между союзниками - Столтенберг Турецкий министр обороны назвал инцидент в Эгейском море очередным притеснением Турции со стороны Греции Турция предложила Греции скорее возобновить переговоры по Восточному Средиземноморью

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]