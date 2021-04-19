Премьер Чехии не расценивает взрыв склада боеприпасов в 2014 году как акт государственного терроризма

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш отказался называть актом государственного терроризма взрыв склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, передает агентство Bloomberg.
"Премьер Чехии Андрей Бабиш сказал, что этот взрыв не был актом государственного терроризма, а был атакой на частного торговца оружием", - сообщает агентство.
Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявлял, что чешская полиция в настоящее время склоняется к версии, согласно которой российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году
По сообщению чешского радио, министр объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке отравления предпринимателя.
Чешская пресса указывала, что, по ее данным, склад, на котором произошёл взрыв, принадлежал Гебреву. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины, отмечается в сообщениях.
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