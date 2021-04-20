Суточный прирост заболевших COVID-19 в Украине составил почти 9 тысяч, умерли 367 пациентов

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 тыс. 940 новых случаев коронавируса, выздоровевших - 12 тыс. 075 человек, умерли 367 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 042 человека; летальных случаев - 367; выздоровело - 12 075 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 19 апреля сообщалось о 6 тыс. 506 случаях COVID-19 за сутки, 18 апреля фиксировали 10 тыс. 282 случая инфицирования COVID-19, 17 апреля было зарегистрировано 14 тыс. 984 случая заражения, 16 апреля сообщалось о 17 тыс. 479 заболевших, 15 апреля министр сообщал о 16 тыс. 427 случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 тыс. 553 заражения.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 млн 961 тыс. 956 человек, 40 тыс. 367 пациентов скончались, 1 млн 499 тыс. 752 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За сутки 19 апреля 2021 года на Украине привито 12 тыс. 144 человека, 462 тыс. 791 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили две дозы) - пять человек (из них два человека получили одну дозу за границей).