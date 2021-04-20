Газ в Европе подорожал до максимума за 3 месяца на фоне роста цен на СПГ в Азии

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.
Цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до $267 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января.
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.
Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.
Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.
Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что в воскресенье, еще один день низкого спроса, европейская газовая отрасли смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах. Однако этот тренд должен быть проверен работой газовой системы в условиях нормального рабочего дня - данные о динамике запасов по итогам понедельника будут известны вечером во вторник.
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