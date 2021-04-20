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Дальнее зарубежье 20.04.2021 12:42

Газ в Европе подорожал до максимума за 3 месяца на фоне роста цен на СПГ в Азии

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до $267 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.

Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что в воскресенье, еще один день низкого спроса, европейская газовая отрасли смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах. Однако этот тренд должен быть проверен работой газовой системы в условиях нормального рабочего дня - данные о динамике запасов по итогам понедельника будут известны вечером во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, СПОТ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]