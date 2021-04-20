В Гонконг из-за COVID-19 не пускают путешественников из Индии, Пакистана и Филиппин

Путешественники из Индии, Пакистана и Филиппин со вторника не смогут высаживаться в Гонконге две недели, потому что эпидемиологическая обстановка в этих странах сильно ухудшилась, сообщило правительство специального административного района.

"С 00:00 20 апреля всем пассажирам из этих мест (Индия, Пакистан и Филиппины - ИФ) запрещается приземляться в Гонконге, запрет продлится 14 дней", - говорится в сообщении на сайте гонконгского правительства.

По данным телеканала NDTV, власти Гонконга приняли такое решение после того, как коронавирус выявили у почти 50 пассажиров рейса авиакомпании Vistara из Нью-Дели в Гонконг 4 апреля.

В Индии за последнюю неделю зарегистрировали почти 1,6 млн случаев заражения COVID-19. Шестой день подряд в стране выявляют больше 200 тыс. заражений коронавирусом. Число летальных исходов от COVID-19 за сутки во вторник составило 1751, это новый антирекорд.

В столице страны Нью-Дели в понедельник ввели локдаун до 26 апреля. По словам главного министра Дели Арвинда Кеджривала, если число новых заражений не снизится, система здравоохранения может развалиться.

Всего с начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 15 млн человек, более 180 тыс. умерли.