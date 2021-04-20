Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Гаджигабульского района принял участие в открытии участка дороги Гаджигабул-Муган, протяженностью 11,5 км после ее реконструкции, сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, президент посетил хлопковое поле площадью 10 га, принадлежащее фермеру Эльшану Халилову в селе Мейниман Гаджигабульского района. Глава государства ознакомился с началом посева хлопка.

Х.Насирзаде