Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Гаджигабульского района принял участие в открытии участка дороги Гаджигабул-Муган, протяженностью 11,5 км после ее реконструкции, сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, президент посетил хлопковое поле площадью 10 га, принадлежащее фермеру Эльшану Халилову в селе Мейниман Гаджигабульского района. Глава государства ознакомился с началом посева хлопка.
Х.Насирзаде
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