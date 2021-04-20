Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0507 RUR   0.0223 GBR   2.3797 TRY   0.2099

Цена на нефть

19.04 $/bbl   WTI 63.38 0.25 Brent 67.05 0.28

Погода в Баку

  ночь день

20.04.2021 12:19

Президент Азербайджана открыл дорогу Гаджигабул-Муган после ее реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Гаджигабульского района принял участие в открытии участка дороги Гаджигабул-Муган, протяженностью 11,5 км после ее реконструкции, сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, президент посетил хлопковое поле площадью 10 га, принадлежащее фермеру Эльшану Халилову в селе Мейниман Гаджигабульского района. Глава государства ознакомился с началом посева хлопка.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГАДЖИГАБУЛ, ДОРОГА

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]